Ciné débat Cinéma Le Vox Luzy

Cinéma Le Vox 9 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Début : 2025-11-06 20:00:00
fin : 2025-11-06 22:00:00
2025-11-06
Organisé par Terre de Liens dans le cadre du festival Alimenterre. Projection-débat du film Transmettre . 20h au cinéma Le Vox, 9 rue des Remparts. Apéritif à la salle municipale en face du cinéma après la séance. Informations l.auziere@terredeliens.org. Tous publics. .
Cinéma Le Vox 9 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté l.auziere@terredeliens.org
German : Ciné débat
