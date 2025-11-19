Ciné débat Notre Moulin Luzy
Ciné débat Notre Moulin Luzy mercredi 19 novembre 2025.
Ciné débat
Notre Moulin 5, rue du Moulin Luzy Nièvre
Début : 2025-11-19 19:00:00
fin : 2025-11-19 23:00:00
2025-11-19
Organisé par l’association TerroSol dans le cadre du festival Alimenterre.
A 19h, projection du film Manger pour vivre de Valérie Simonet, documentaire proposant une réflexion sur le droit à l’alimentation en France. Cette projection sera suivie d’un apéritif de produits paysans.
A 21, projection du film The Pickers fruits amers , de Elke Sasse, documentaire sur les travailleurs migrants, cueilleurs et cueilleuses, qui travaillent dans les champs européens. Sur inscription. .
