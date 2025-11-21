Ciné-débat Ma place dans ce monde Centre du patrimoine Arménien Valence

Ciné-débat Ma place dans ce monde

Centre du patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 18:00:00

Date(s) :

2025-11-21

L’Association Fuso et Aideor vous invitent à un événement gratuit et ouvert à tous, pour sensibiliser aux troubles d’apprentissage et proposer des solutions concrètes.

.

Centre du patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 55 49 73 contact@fusofrance.org

English :

The Fuso Association and Aideor invite you to a free event, open to all, to raise awareness of learning disabilities and propose practical solutions.

German :

Der Verein Fuso und Aideor laden Sie zu einer kostenlosen und für alle offenen Veranstaltung ein, um das Bewusstsein für Lernstörungen zu schärfen und konkrete Lösungen anzubieten.

Italiano :

L’Associazione Fuso e Aideor vi invitano a un evento gratuito, aperto a tutti, per sensibilizzare sulle disabilità di apprendimento e proporre soluzioni pratiche.

Espanol :

La Asociación Fuso y Aideor le invitan a un acto gratuito, abierto a todos, para sensibilizar sobre las dificultades de aprendizaje y proponer soluciones prácticas.

L’événement Ciné-débat Ma place dans ce monde Valence a été mis à jour le 2025-11-17 par Valence Romans Tourisme