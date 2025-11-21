Ciné-débat Ma place dans ce monde Centre du patrimoine Arménien Valence
Ciné-débat Ma place dans ce monde Centre du patrimoine Arménien Valence vendredi 21 novembre 2025.
Ciné-débat Ma place dans ce monde
Centre du patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 18:00:00
Date(s) :
2025-11-21
L’Association Fuso et Aideor vous invitent à un événement gratuit et ouvert à tous, pour sensibiliser aux troubles d’apprentissage et proposer des solutions concrètes.
.
Centre du patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 55 49 73 contact@fusofrance.org
English :
The Fuso Association and Aideor invite you to a free event, open to all, to raise awareness of learning disabilities and propose practical solutions.
German :
Der Verein Fuso und Aideor laden Sie zu einer kostenlosen und für alle offenen Veranstaltung ein, um das Bewusstsein für Lernstörungen zu schärfen und konkrete Lösungen anzubieten.
Italiano :
L’Associazione Fuso e Aideor vi invitano a un evento gratuito, aperto a tutti, per sensibilizzare sulle disabilità di apprendimento e proporre soluzioni pratiche.
Espanol :
La Asociación Fuso y Aideor le invitan a un acto gratuito, abierto a todos, para sensibilizar sobre las dificultades de aprendizaje y proponer soluciones prácticas.
L’événement Ciné-débat Ma place dans ce monde Valence a été mis à jour le 2025-11-17 par Valence Romans Tourisme