Ciné-débat ‘Maires à vif’ Salle des fêtes Tantonville

Ciné-débat ‘Maires à vif’

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

Le Foyer Rural de Tantonville, en partenariat avec le Ctjep Pays du Saintois, propose un prochain ciné-débat au cœur de l’actualité le mardi 3 mars à 20h à la salle des fêtes.

En effet, avec la proximité des prochaines élections municipales, le documentaire de Pascal Carcanade Maires à vif sera diffusé en présence de plusieurs élus du territoire.

Ce film retrace le quotidien de quatre maires dans des contextes différents, mais animés par la même conviction soutenir que la démocratie se vit bien dans la proximité avec les citoyens.

Pour échanger sur les plaisirs de la fonction mais également les difficultés, 3 invités viendront partager leur quotidien en écho aux portraits du film.

– Brigitte Meyer Maire de Bainville aux Miroirs et Présidente des maires ruraux de Meurthe-Et-Moselle

– François Xemay Maire de Tantonville

– Stéphane Colin Maire de Vézelise et Vice-Président de la Communauté de Communes du Pays du Saintois en charge des associations

Entrée gratuite !Tout public

Salle des fêtes 1 place des anciens combattants Place des anciens combattants Tantonville 54116 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 32 24 37

English :

The Foyer Rural de Tantonville, in partnership with Ctjep Pays du Saintois, is organizing a film-debate at the heart of current affairs on Tuesday March 3 at 8pm in the Salle des Fêtes.

Pascal Carcanade’s documentary Maires à vif (Mayors on the run) will be screened in the presence of a number of local elected representatives.

The film retraces the daily lives of four mayors in different contexts, but driven by the same conviction: that democracy is best lived in close proximity to citizens.

To discuss the pleasures of the job, but also the difficulties, 3 guests will share their daily lives, echoing the portraits in the film.

– Brigitte Meyer: Mayor of Bainville aux Miroirs and President of the rural mayors of Meurthe-Et-Moselle

– François Xemay: Mayor of Tantonville

– Stéphane Colin: Mayor of Vézelise and Vice-President of the Communauté de Communes du Pays du Saintois in charge of associations

Free admission!

