Ciné-débat Manger pour Vivre Festival AlimenTERRE Cinéma Le Long-Court Coutances
Ciné-débat Manger pour Vivre Festival AlimenTERRE Cinéma Le Long-Court Coutances lundi 17 novembre 2025.
Ciné-débat Manger pour Vivre Festival AlimenTERRE
Cinéma Le Long-Court 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17 20:30:00
Date(s) :
2025-11-17
Dans le cadre du Festival AlimenTERRE, Biopousses organise une projection-débat du film Manger pour vivre, suivie d’un échange avec des intervenants locaux autour de la question du droit d’accès à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous. .
Cinéma Le Long-Court 24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 14 15 83 11 contact@biopousses.fr
English : Ciné-débat Manger pour Vivre Festival AlimenTERRE
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-débat Manger pour Vivre Festival AlimenTERRE Coutances a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme