Ciné-débat Manger pour Vivre Festival AlimenTERRE Cinéma Le Long-Court Coutances lundi 17 novembre 2025.

Cinéma Le Long-Court 24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Début : 2025-11-17 18:30:00
fin : 2025-11-17 20:30:00

2025-11-17

Dans le cadre du Festival AlimenTERRE, Biopousses organise une projection-débat du film Manger pour vivre, suivie d’un échange avec des intervenants locaux autour de la question du droit d’accès à une alimentation saine et de qualité pour toutes et tous.   .

Cinéma Le Long-Court 24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 14 15 83 11  contact@biopousses.fr

