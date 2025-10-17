Ciné-débat Manger pour vivre Semain d’information sur la santé mentale Grand Chalet, Cour Koala Valence

Ciné-débat Manger pour vivre Semain d’information sur la santé mentale

Grand Chalet, Cour Koala 4 allee Severine Valence Drôme

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

Projection du film de Valérie Simonet. Il relate l’aventure collective d’un groupe d’associations de Montpellier qui a créé une caisse alimentaire commune.

+33 7 82 27 55 74 mat.valence@gmail.com

English :

Screening of Valérie Simonet?s film. It tells the story of the collective adventure of a group of Montpellier associations who created a common food bank.

German :

Vorführung des Films von Valérie Simonet. Er berichtet über das kollektive Abenteuer einer Gruppe von Organisationen in Montpellier, die eine gemeinsame Lebensmittelkasse gegründet haben.

Italiano :

Proiezione di un film di Valérie Simonet. Racconta l’avventura collettiva di un gruppo di associazioni di Montpellier che hanno creato un banco alimentare comune.

Espanol :

Proyección de una película de Valérie Simonet. Narra la aventura colectiva de un grupo de asociaciones de Montpellier que crean un banco común de alimentos.

