Ciné-débat : Maria Cinéma le Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 20:00 – 22:30

Gratuit : non 6,50 € Réservation auprès du cinéma le Grand Ecran :20 Avenue des Perrières, La Chapelle-sur-Erdre02 40 10 46 25cinema.lachapelle@grandecran.fr Tout public

La Maison Pour Tous et le cinéma Le Grand Ecran de la Chapelle-sur-Erdre organise un ciné-débat autour du film Maria.Le film revient sur la vie de l’actrice Maria Schneider, qui joua avec Marlon Brando dans le film Le Dernier Tango à Paris. Un film choc sur l’histoire fascinante d’une femme ayant traversé l’enfer du patriarcat des années 70. ? Le film sera suivi d’une rencontre exceptionnelle avec Isabelle Germain, journaliste et fondatrice du journal en ligne Les Nouvelles News. Elle présentera et dédicacera également son livre Journalisme de combat pour l’égalité des sexes – La plume dans la plaie du sexisme. Et le groupe femmes de La Maison pour Tous présentera sa bibliothèque féministe.

Cinéma le Grand Ecran La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 10 46 25 https://www.grandecran.fr/



