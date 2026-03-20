Ciné-Débat Marioupol. L’espoir n’est pas perdu Cinéma Le Méliès Pau

Ciné-Débat Marioupol. L’espoir n’est pas perdu

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Mariupol. Unlost Hope

Maksym Lytvynov Ukraine 2022 1h03 VOSTF documentaire

La ville où tout, sauf l’espoir, a été détruit.

Marioupol. L’espoir n’est pas perdu est un témoignage sur la guerre russo-ukrainienne des gens ordinaires qui ont vécu à Marioupol pendant le premier mois de l’invasion. Le documentaire est basé sur les notes de la journaliste de Marioupol Nadiya Sukhorukova elle a décrit ce qu’elle a vu autour d’elle pendant les bombardements.

Ce qui m’impressionne le plus dans cette histoire, déclare Max Lytvynov, le réalisateur du film, c’est que Nadiya est une personne très gentille et juste. Et mon objectif était de la montrer comme telle, face à l’obscurité qui l’entoure du fait de cette guerre brutale .

Soirée en partenariat avec l’association franco-ukrainienne Vesna 64 et la Ville de Pau

Séance suivie d’un échange avec Olga Sansone et Stéphane Dalmat .

Cinéma Le Méliès 15 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 60 52 contact@lemelies.net

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English : Ciné-Débat Marioupol. L’espoir n’est pas perdu

L’événement Ciné-Débat Marioupol. L’espoir n’est pas perdu Pau a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau