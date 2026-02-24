Ciné-débat Mauvaises filles Cinéma Les Korrigans Guingamp
Cinéma Les Korrigans 6 Rue Saint-Nicolas Guingamp Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-05 18:00:00
2026-03-05
Ciné-débat ouvert au public autour du film documentaire Mauvaises filles . Séance suivie d’un débat et d’une séance de dédicace avec Fabienne Bichet, auteure et placée en maison de correction à l’adlolescence. .
