Ciné débat Même qu’on naît imbattables ! Centre Social l’Arboré Sens Mirecourt

Ciné débat Même qu’on naît imbattables !

Centre Social l’Arboré Sens 205 avenue Louis Buffet Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26 16:30:00

2025-11-26

Ciné débat Même qu’on naît imbattables!.

Centre Social l’Arboré Sens

Le Pôle Famille du Centre Social l’Arboré-Sens vous invite à une après-midi ciné-débat gratuite. Nous avons toutes et tous des façons différentes d’éduquer nos enfants. Venez découvrir d’autres méthodes éducatives à travers le film Même qu’on naît imbattables ! et en discuter ensemble dans une ambiance conviviale.

Enfant accompagné d’un adulte responsable. Pop-corn et boissons offerts

Sur inscription auprès d’Élodie. Places limitées.Tout public

Centre Social l’Arboré Sens 205 avenue Louis Buffet Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 41 42 elodie.aubry@mouvement-rural.org

English :

Ciné débat Even if we are born unbeatable!

Center Social l’Arboré Sens

The Pôle Famille of the Centre Social l?Arboré-Sens invites you to a free afternoon film-debate. We all have different ways of educating our children. Come and discover other educational methods through the film Même qu?on naît imbattables! and discuss them together in a friendly atmosphere.

Children accompanied by a responsible adult. Free popcorn and drinks

Please register with Élodie. Places limited.

German :

Kinodebatte Auch wenn wir unschlagbar geboren werden!

Sozialzentrum l’Arboré Sens

Der Pôle Famille des Centre Social l’Arboré-Sens lädt Sie zu einer kostenlosen Filmdebatte am Nachmittag ein. Wir alle haben unterschiedliche Arten, unsere Kinder zu erziehen. Lernen Sie anhand des Films Même qu’on naît imbattables! andere Erziehungsmethoden kennen und diskutieren Sie gemeinsam in einer gemütlichen Atmosphäre darüber.

Kinder in Begleitung eines verantwortlichen Erwachsenen. Popcorn und Getränke werden angeboten

Nach Anmeldung bei Élodie. Begrenzte Plätze.

Italiano :

Ciné débat Anche se siamo nati imbattibili!

Centro sociale l’Arboré Sens

L’Unità Famiglia del Centre Social l’Arboré-Sens vi invita a un pomeriggio di cinema-dibattito gratuito. Ognuno di noi ha modi diversi di educare i propri figli. Venite a scoprire altri metodi educativi attraverso il film Même qu’on naît imbattables! e discutetene insieme in un’atmosfera amichevole.

Bambini accompagnati da un adulto responsabile. Popcorn e bevande gratuiti

Si prega di iscriversi presso Élodie. I posti sono limitati.

Espanol :

Ciné débat ¡Aunque nacemos imbatibles!

Centre Social l’Arboré Sens

La Unidad Familiar del Centre Social l’Arboré-Sens le invita a una tarde de cine-debate gratuita. Todos tenemos diferentes maneras de educar a nuestros hijos. Venga a descubrir otros métodos educativos a través de la película ¡Même qu’on naît imbattables! y debatámoslo juntos en un ambiente agradable.

Niños acompañados de un adulto responsable. Palomitas y bebidas gratis

Por favor, inscríbase con Élodie. Plazas limitadas.

