Ciné-débat Même qu’on naît imbattables ! Villefranche-de-Rouergue

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, Ouest Aveyron Communauté, via son service Familles, organise un ciné-débat ouvert aux parents, aux professionnels de la petite enfance et à toute personne intéressée.

Le documentaire Même qu’on naît imbattables ! , réalisé par Marion Cuerq et Elsa Moley, nous plonge dans l’exemple de la Suède, où la société a fait évoluer son regard sur l’éducation et les violences éducatives. Le film invite à réfléchir sur nos pratiques quotidiennes et sur la manière d’accompagner les enfants avec bienveillance.

La projection sera suivie d’un temps d’échange animé par l’association EnVies EnJeux, pour partager vos questions et expériences.

Ce ciné-débat est proposé en partenariat avec la Crèche municipale, la Crèche parentale et le Relais Petite Enfance de Villefranche-de-Rouergue, qui se mobilisent depuis plusieurs années dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance. Cet événement est l’occasion de créer des temps de rencontre et de partage entre les enfants, les parents et les professionnels de la petite enfance des trois structures partenaires.

Vendredi 20 mars 2026 19h30

Cinéma Le Vox Villefranche-de-Rouergue

Gratuit à partir de 10 ans

Renseignements et inscriptions : ouestaveyron.fr ou 06 88 22 34 66

Un moment pour s’informer, échanger et repenser ensemble les pratiques éducatives. .

