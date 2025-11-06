Ciné-débat MIELE Pourquoi pas une fin de vie choisie, pour toutes et tous ? Cinéma Le Navire Valence

Ciné-débat MIELE Pourquoi pas une fin de vie choisie, pour toutes et tous ?

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:00:00

fin : 2025-11-06 23:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Séance suivie d’un débat avec Annick DUPERON (déléguée régionale de Ultime Liberté),

Marc PUGET (pour l’Ardèche), Sylvie LEBLANC (pour la Drôme). En partenariat avec Ultime Liberté. Prévente à l’accueil ou sur le site internet du Navire.

.

Cinéma Le Navire 9 boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr

English :

Screening followed by discussion with Annick DUPERON (Ultime Liberté regional delegate),

Marc PUGET (for Ardèche), Sylvie LEBLANC (for Drôme). In partnership with Ultime Liberté. Pre-sale at reception or on Le Navire website.

German :

Filmvorführung mit anschließender Diskussion mit Annick DUPERON (Regionalbeauftragte von Ultime Liberté),

Marc PUGET (für die Ardèche), Sylvie LEBLANC (für die Drôme). In Partnerschaft mit Ultime Liberté. Vorverkauf an der Rezeption oder auf der Website von Le Navire.

Italiano :

Proiezione seguita da un dibattito con Annick DUPERON (delegata regionale di Ultime Liberté),

Marc PUGET (per Ardèche), Sylvie LEBLANC (per Drôme). In collaborazione con Ultime Liberté. Prevendita alla reception o sul sito di Navire.

Espanol :

Proyección seguida de un debate con Annick DUPERON (delegada regional de Ultime Liberté),

Marc PUGET (por Ardèche), Sylvie LEBLANC (por Drôme). En colaboración con Ultime Liberté. Venta anticipada en recepción o en la página web de Navire.

L’événement Ciné-débat MIELE Pourquoi pas une fin de vie choisie, pour toutes et tous ? Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme