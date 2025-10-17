Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Un documentaire de Mickaël Denis-Shi.

Libre participation aux frais.

Réservation conseillée par mail.

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie ecocit.argeles@gmail.com

English :

A documentary by Mickaël Denis-Shi.

Free participation.

Reservations recommended by e-mail.

German :

Ein Dokumentarfilm von Mickaël Denis-Shi.

Freie Teilnahme an den Kosten.

Reservierung per E-Mail empfohlen.

Italiano :

Documentario di Mickaël Denis-Shi.

Partecipazione gratuita.

Prenotazione consigliata via e-mail.

Espanol :

Un documental de Mickaël Denis-Shi.

Participación gratuita.

Se recomienda reservar por correo electrónico.

