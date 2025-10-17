Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost

Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost vendredi 17 octobre 2025.

Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre

Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Un documentaire de Mickaël Denis-Shi.
Libre participation aux frais.
Réservation conseillée par mail.
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie   ecocit.argeles@gmail.com

English :

A documentary by Mickaël Denis-Shi.
Free participation.
Reservations recommended by e-mail.

German :

Ein Dokumentarfilm von Mickaël Denis-Shi.
Freie Teilnahme an den Kosten.
Reservierung per E-Mail empfohlen.

Italiano :

Documentario di Mickaël Denis-Shi.
Partecipazione gratuita.
Prenotazione consigliata via e-mail.

Espanol :

Un documental de Mickaël Denis-Shi.
Participación gratuita.
Se recomienda reservar por correo electrónico.

