Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost
Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazost vendredi 17 octobre 2025.
Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 20:00:00
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Un documentaire de Mickaël Denis-Shi.
Libre participation aux frais.
Réservation conseillée par mail.
.
Petit Théâtre de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie ecocit.argeles@gmail.com
English :
A documentary by Mickaël Denis-Shi.
Free participation.
Reservations recommended by e-mail.
German :
Ein Dokumentarfilm von Mickaël Denis-Shi.
Freie Teilnahme an den Kosten.
Reservierung per E-Mail empfohlen.
Italiano :
Documentario di Mickaël Denis-Shi.
Partecipazione gratuita.
Prenotazione consigliata via e-mail.
Espanol :
Un documental de Mickaël Denis-Shi.
Participación gratuita.
Se recomienda reservar por correo electrónico.
L’événement Ciné-débat Mieux produire, mieux manger, mieux vivre Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-10-10 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65