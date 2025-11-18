Ciné-débat Mois du film documentaire | Un médecin pour la paix Cinéma Familia Sèvremoine
Ciné-débat Mois du film documentaire | Un médecin pour la paix
Cinéma Familia 2 Rue du Prieuré Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2025-11-18 20:30:00
fin : 2025-11-18 22:00:00
Participez à la soirée ciné débat du mois à St Macaire en Mauges !
Le mois du film documentaire est de retour à Sèvremoine. Ce rendez-vous annuel, piloté à l’échelle nationale par Images en bibliothèques , a pour objectif initial de valoriser le film documentaire, d’informer et de sensibiliser les publics à différents contenus et de favoriser le débat.
Pour cette nouvelle édition, le réseau des Bibliothèques-Ludothèques, en partenariat avec le Bibliopôle et l’association du cinéma Le Familia, vous invite à découvrir un documentaire original, sélectionné par le Cinéma, qui s’inscrit dans la thématique 2025 de la commune l’engagement ! Intitulé Un médecin pour la paix, ce documentaire poignant réalisé par Tal Barda, témoigne de la violence et de la complexité du conflit israélo-palestinien. Il sera projeté au cinéma le Familia le mardi 18 novembre à 20h30. Cette projection, ouverte à tous et gratuite, se poursuivra par un temps d’échange sur l’engagement, en présence de Joël Pinson et Marie-Agnès Ripoche, membres d’Amnesty International et de Philippe Réveillé, professeur d’Histoire spécialiste de la Palestine. .
Cinéma Familia 2 Rue du Prieuré Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheques@sevremoine.fr
