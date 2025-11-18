Ciné-débat Mois du film documentaire | Un médecin pour la paix Cinéma Familia Sèvremoine

Ciné-débat Mois du film documentaire | Un médecin pour la paix

Cinéma Familia 2 Rue du Prieuré Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 20:30:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Participez à la soirée ciné débat du mois à St Macaire en Mauges !

Le mois du film documentaire est de retour à Sèvremoine. Ce rendez-vous annuel, piloté à l’échelle nationale par Images en bibliothèques , a pour objectif initial de valoriser le film documentaire, d’informer et de sensibiliser les publics à différents contenus et de favoriser le débat.

Pour cette nouvelle édition, le réseau des Bibliothèques-Ludothèques, en partenariat avec le Bibliopôle et l’association du cinéma Le Familia, vous invite à découvrir un documentaire original, sélectionné par le Cinéma, qui s’inscrit dans la thématique 2025 de la commune l’engagement ! Intitulé Un médecin pour la paix, ce documentaire poignant réalisé par Tal Barda, témoigne de la violence et de la complexité du conflit israélo-palestinien. Il sera projeté au cinéma le Familia le mardi 18 novembre à 20h30. Cette projection, ouverte à tous et gratuite, se poursuivra par un temps d’échange sur l’engagement, en présence de Joël Pinson et Marie-Agnès Ripoche, membres d’Amnesty International et de Philippe Réveillé, professeur d’Histoire spécialiste de la Palestine. .

Cinéma Familia 2 Rue du Prieuré Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheques@sevremoine.fr

English :

Join us for this month’s movie debate in St Macaire en Mauges!

German :

Nehmen Sie am monatlichen Filmdebattenabend in St Macaire en Mauges teil!

Italiano :

Unitevi a noi per il dibattito cinematografico di questo mese a St Macaire en Mauges!

Espanol :

Participe en el cine-debate de este mes en St Macaire en Mauges

L’événement Ciné-débat Mois du film documentaire | Un médecin pour la paix Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges