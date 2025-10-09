Ciné-débat Mon inséparable Cinéma le Navire Valence
Ciné-débat Mon inséparable Cinéma le Navire Valence jeudi 9 octobre 2025.
Ciné-débat Mon inséparable
Cinéma le Navire 9, boulevard d’alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
L’APAJH de la Drôme vous propose une projection exceptionnelle du film Mon Inséparable, suivie d’un débat avec la réalisatrice Anne-Sophie Bailly et le comédien Charles Peccia-Galletto.
.
Cinéma le Navire 9, boulevard d’alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 19 15 contact@apajh-drome.org
English :
APAJH de la Drôme invites you to a special screening of the film Mon Inséparable, followed by a discussion with director Anne-Sophie Bailly and actor Charles Peccia-Galletto.
German :
Die APAJH de la Drôme bietet Ihnen eine Sondervorführung des Films Mon Inséparable mit anschließender Diskussion mit der Regisseurin Anne-Sophie Bailly und dem Schauspieler Charles Peccia-Galletto.
Italiano :
L’APAJH de la Drôme organizza una proiezione speciale del film Mon Inséparable, seguita da un dibattito con la regista Anne-Sophie Bailly e l’attore Charles Peccia-Galletto.
Espanol :
La APAJH de la Drôme organiza una proyección especial de la película Mon Inséparable, seguida de un coloquio con la directora Anne-Sophie Bailly y el actor Charles Peccia-Galletto.
L’événement Ciné-débat Mon inséparable Valence a été mis à jour le 2025-10-06 par Valence Romans Tourisme