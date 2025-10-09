Ciné-débat Mon inséparable Cinéma le Navire Valence

Ciné-débat Mon inséparable Cinéma le Navire Valence jeudi 9 octobre 2025.

Ciné-débat Mon inséparable

Cinéma le Navire 9, boulevard d’alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 20:00:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

L’APAJH de la Drôme vous propose une projection exceptionnelle du film Mon Inséparable, suivie d’un débat avec la réalisatrice Anne-Sophie Bailly et le comédien Charles Peccia-Galletto.

.

Cinéma le Navire 9, boulevard d’alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 19 15 contact@apajh-drome.org

English :

APAJH de la Drôme invites you to a special screening of the film Mon Inséparable, followed by a discussion with director Anne-Sophie Bailly and actor Charles Peccia-Galletto.

German :

Die APAJH de la Drôme bietet Ihnen eine Sondervorführung des Films Mon Inséparable mit anschließender Diskussion mit der Regisseurin Anne-Sophie Bailly und dem Schauspieler Charles Peccia-Galletto.

Italiano :

L’APAJH de la Drôme organizza una proiezione speciale del film Mon Inséparable, seguita da un dibattito con la regista Anne-Sophie Bailly e l’attore Charles Peccia-Galletto.

Espanol :

La APAJH de la Drôme organiza una proyección especial de la película Mon Inséparable, seguida de un coloquio con la directora Anne-Sophie Bailly y el actor Charles Peccia-Galletto.

L’événement Ciné-débat Mon inséparable Valence a été mis à jour le 2025-10-06 par Valence Romans Tourisme