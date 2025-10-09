Ciné-débat « Mon inséparable » Cinéma Le Navire Valence
Ciné-débat « Mon inséparable » Cinéma Le Navire Valence jeudi 9 octobre 2025.
Ciné-débat « Mon inséparable »
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09 20:00:00
Date(s) :
2025-10-09
En présence de la réalisatrice Anne-Sophie Bailly et du comédien Charles Peccia-Galletto.
.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20 contact@cinemalenavire.fr
English :
With director Anne-Sophie Bailly and actor Charles Peccia-Galletto.
German :
In Anwesenheit der Regisseurin Anne-Sophie Bailly und des Schauspielers Charles Peccia-Galletto.
Italiano :
Alla presenza della regista Anne-Sophie Bailly e dell’attore Charles Peccia-Galletto.
Espanol :
En presencia de la directora Anne-Sophie Bailly y del actor Charles Peccia-Galletto.
L’événement Ciné-débat « Mon inséparable » Valence a été mis à jour le 2025-09-06 par Valence Romans Tourisme