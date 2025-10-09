Ciné-débat « Mon inséparable » Cinéma Le Navire Valence

Ciné-débat « Mon inséparable » Cinéma Le Navire Valence jeudi 9 octobre 2025.

Ciné-débat « Mon inséparable »

Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 20:00:00
fin : 2025-10-09 20:00:00

Date(s) :
2025-10-09

En présence de la réalisatrice Anne-Sophie Bailly et du comédien Charles Peccia-Galletto.
Cinéma Le Navire 9 Boulevard d’Alsace Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 79 20  contact@cinemalenavire.fr

English :

With director Anne-Sophie Bailly and actor Charles Peccia-Galletto.

German :

In Anwesenheit der Regisseurin Anne-Sophie Bailly und des Schauspielers Charles Peccia-Galletto.

Italiano :

Alla presenza della regista Anne-Sophie Bailly e dell’attore Charles Peccia-Galletto.

Espanol :

En presencia de la directora Anne-Sophie Bailly y del actor Charles Peccia-Galletto.

