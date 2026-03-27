Ciné-débat Mon jardin aux mille abeilles Richelieu
Ciné-débat Mon jardin aux mille abeilles Richelieu samedi 11 avril 2026.
Ciné-débat Mon jardin aux mille abeilles
26 rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les Happy-culteurs de la Veude, en partenariat avec le cinéma Le Majestic de Richelieu, vous proposent la projection du film documentaire Mon jardin aux mille abeilles , écrit et réalisé par David Allen.
Les Happy-culteurs de la Veude, en partenariat avec le cinéma Le Majestic de Richelieu, vous proposent la projection du film documentaire Mon jardin aux mille abeilles , écrit et réalisé par David Allen.
A l’issue de la projection, Sébastien Moreau, Maître de conférences à l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’insecte, initiera un débat avec le public sur les enjeux liés à la préservation des pollinisateurs et à leur rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité.
La soirée se clôturera autour d’un verre partagé. .
26 rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Happy-culteurs de la Veude, in partnership with Le Majestic cinema in Richelieu, invite you to a screening of the documentary film Mon jardin aux mille abeilles , written and directed by David Allen.
L’événement Ciné-débat Mon jardin aux mille abeilles Richelieu a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Richelieu (Indre-et-Loire)
- Brocante de Pâques Richelieu 6 avril 2026
- La dictée pour tous (difficulté modérée) Richelieu 9 avril 2026
- Voie verte Richelieu-Chinon Richelieu Indre-et-Loire 1 mai 2026
- La Galopade & L’Assemblée de Mai Richelieu 3 mai 2026