Ciné-débat Mon jardin aux mille abeilles

26 rue Henri Proust Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les Happy-culteurs de la Veude, en partenariat avec le cinéma Le Majestic de Richelieu, vous proposent la projection du film documentaire Mon jardin aux mille abeilles , écrit et réalisé par David Allen.

Les Happy-culteurs de la Veude, en partenariat avec le cinéma Le Majestic de Richelieu, vous proposent la projection du film documentaire Mon jardin aux mille abeilles , écrit et réalisé par David Allen.

A l’issue de la projection, Sébastien Moreau, Maître de conférences à l’Institut de Recherche sur la Biologie de l’insecte, initiera un débat avec le public sur les enjeux liés à la préservation des pollinisateurs et à leur rôle essentiel dans le maintien de la biodiversité.

La soirée se clôturera autour d’un verre partagé. .

26 rue Henri Proust Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Happy-culteurs de la Veude, in partnership with Le Majestic cinema in Richelieu, invite you to a screening of the documentary film Mon jardin aux mille abeilles , written and directed by David Allen.

L’événement Ciné-débat Mon jardin aux mille abeilles Richelieu a été mis à jour le 2026-03-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme