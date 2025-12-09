Ciné-Débat Cinéma CGR Moulins Moulins

Ciné-Débat

Le Secours Catholique de l’Allier vous donne rendez-vous !

À l’occasion de la sortie de notre rapport statistique sur l’évolution de la pauvreté, nous organisons un ciné-débat autour du film “La Part des autres”.

Cinéma CGR Moulins 16 rue Marcellin Desboutins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 10 41 allier@secours-catholique.org

English :

Secours Catholique de l’Allier invites you to join us!

To coincide with the release of our statistical report on the evolution of poverty, we are organizing a film-debate around the film La Part des autres .

German :

Die Secours Catholique de l’Allier lädt Sie zu einem Treffen ein!

Anlässlich der Veröffentlichung unseres statistischen Berichts über die Entwicklung der Armut organisieren wir eine Filmdebatte über den Film La part des autres (Der Anteil der anderen).

Italiano :

Il Secours Catholique de l’Allier vi invita a partecipare!

In concomitanza con l’uscita del nostro rapporto statistico sulle tendenze della povertà, organizziamo un film-dibattito basato sul film La Part des autres.

Espanol :

Secours Catholique de l’Allier le invita a participar

Coincidiendo con la publicación de nuestro informe estadístico sobre la evolución de la pobreza, organizamos un cine-debate en torno a la película La Part des autres.

