Ciné débat SICAFOME Moulins-Engilbert

Dans le cadre du festival Alimenterre, la Coopérative des Savoirs vous propose la projection du film Transmettre de Jérôme Zindy, documentaire humain et émouvant qui suit le parcours d’un couple d’agriculteurs alsaciens, proche de la retraite, dans la transmission de leur ferme, modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Suivi d’un échange et d’un pot. .

SICAFOME 29 route de Châtillon Moulins-Engilbert 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reseau-moulins-engilbert@cooperativedessavoirs.org

