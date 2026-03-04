Ciné-débat : Muganga, Cinéville Concarneau, Concarneau
En partenariat avec Chemins de faire (dans le cadre de fenêtre sur le monde 2026 – Congo – RDC)
Tarif réduit : 7€
Réservez dès maintenant sur concarneau.cineville.fr
Cinéville Concarneau Rue de Colguen Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne
