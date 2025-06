Ciné-débat No Other Land Cinéma LE REX Crozon 27 juin 2025 20:30

Finistère

Ciné-débat No Other Land Cinéma LE REX 41 Rue la Chalotais Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 20:30:00

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Basel, jeune militant palestinien de Cisjordanie, lutte depuis son enfance contre l’expulsion de sa communauté par les autorités israéliennes. Il documente l’éradication progressive des villages, alors que les soldats déployés par le gouvernement israélien démolissent les maisons et chassent leurs habitants. Il rencontre Yuval, un journaliste israélien, qui le soutient dans ses démarches. Une alliance improbable se développe.

No Other Land est le fruit d’une collaboration entre deux Palestiniens et deux Israéliens solidaires avec les habitants et opposés à l’occupation et au système d’apartheid.

En présence de la LDH (Ligue des Droits de l’Homme) et de l’AFPS (Association France Palestine Solidarité) .

Cinéma LE REX 41 Rue la Chalotais

Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 06 88 25 09

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-débat No Other Land Crozon a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime