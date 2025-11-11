Ciné-débat Nos villes et villages sous l’occupation, paroles d’enfants et d’adolescents Chinon

Ciné-débat Nos villes et villages sous l’occupation, paroles d’enfants et d’adolescents

Organisé par le Cinéma Rabelais. En présence de Madame Arlette Saint-Cast ainsi que d’autres habitants du Chinonais interviewés dans le documentaire et du réalisateur Yannick Fréjoux.

Paroles d’enfants nous raconte des chemins de vie… avec les douleurs, les sacrifices mais aussi la solidarité et le partage qui se créent dans ces moments difficiles.

Ce documentaire de 45 min recueille les témoignages d’habitants des communes d’Avoine, Beaumont-en-Véron, Huismes et Savigny-en-Véron. Projection suivie d’un échange entre les habitants interviewés, le réalisateur et le public. 5.5 .

English :

Organized by Cinéma Rabelais. In the presence of Madame Arlette Saint-Cast, other Chinonais residents interviewed in the documentary and director Yannick Fréjoux.

Paroles d’enfants (Children’s words) tells the story of a life lived through pain, sacrifice and solidarity.

German :

Organisiert vom Cinéma Rabelais. In Anwesenheit von Frau Arlette Saint-Cast sowie anderen Bewohnern des Chinonais, die im Dokumentarfilm interviewt wurden, und des Regisseurs Yannick Fréjoux.

Paroles d’enfants erzählt uns von Lebenswegen… mit Schmerzen, Opfern, aber auch Solidarität.

Italiano :

Organizzato dal Cinéma Rabelais. Alla presenza della signora Arlette Saint-Cast, di altri abitanti di Chinonais intervistati nel documentario e del regista Yannick Fréjoux.

Paroles d’enfants (Parole di bambini) racconta la storia di una vita piena di dolore, sacrificio e solidarietà.

Espanol :

Organizado por Cinéma Rabelais. En presencia de la Sra. Arlette Saint-Cast, de otros habitantes de Chinonais entrevistados en el documental y del director Yannick Fréjoux.

Paroles d’enfants (Palabras de niños) cuenta la historia de una vida llena de dolor, sacrificio y solidaridad.

