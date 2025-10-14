Ciné-débat « Nous avons toutes et tous une santé mentale » Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé

Ciné-débat « Nous avons toutes et tous une santé mentale » Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Afin de réfléchir et d’échanger sur les facettes de la santé mentale, 4 courts- métrages ont été choisi pour aborder les différents troubles psychiques mais également le rôle de l’entourage, les ressources possibles, le rétablissement…Pema, de Victoria Neto (2022, 19 min)Déchirée, de Ludivine Gréteré (2024, 15 min)Dix, de Bif (2008, 7 min)Je vivais la nuit, de Sonia Velvien et Paola De Sousa (2022, 7 min)L’Unafam et le centre hospitalier Georges-Daumezon animeront les échanges.Gratuit, ouvert à toutes et tous, dans la limites des places disponibles

Cinema Saint-Paul, Rezé Rezé 44400

https://cinemastpaul.fr/FR/fiche-film-cinema/Memsx0878HC56495588/sante-mentale-toustes-concernes-cine-debat.html