CINÉ-DÉBAT NUCLÉAIRE, COMMENT IL VA RUINER LA FRANCE Saint-Chély-d’Apcher

Saint-Chély-d’Apcher

CINÉ-DÉBAT NUCLÉAIRE, COMMENT IL VA RUINER LA FRANCE

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 20:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Ce film d’enquête, mené par la journaliste Laure Noualhat, interroge les choix politiques et économiques liés au nucléaire en France. Alors que les investissements pour la construction de nouvelles centrales se chiffrent en dizaines de milliards d’euros, le documentaire questionne les conséquences financières et les choix énergétiques pour les années à venir.

Le Ciné-Théâtre propose une projection du documentaire Nucléaire, comment il va ruiner la France, produit par le média écologiste Reporterre, suivie d’un débat.

Ce film d’enquête, mené par la journaliste Laure Noualhat, interroge les choix politiques et économiques liés au nucléaire en France. Alors que les investissements pour la construction de nouvelles centrales se chiffrent en dizaines de milliards d’euros, le documentaire questionne les conséquences financières et les choix énergétiques pour les années à venir.

La projection sera suivie d’un temps d’échange animé par les associations Sortir du Nucléaire 48 et Savoirs en chantier, permettant au public de débattre et de partager ses réflexions autour des enjeux énergétiques actuels. .

130 Rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

This investigative film, directed by journalist Laure Noualhat, examines the political and economic choices associated with nuclear power in France. With investments in the construction of new power plants running into tens of billions of euros, the documentary questions the financial consequences and energy choices for the years to come.

L’événement CINÉ-DÉBAT NUCLÉAIRE, COMMENT IL VA RUINER LA FRANCE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-04-07 par Conseil Départemental