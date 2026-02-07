Date et horaire de début et de fin : 2026-02-23 20:00 –

Gratuit : non Tarif plein : 6€ / Réduit : 5€ / Carte blanche : 4€ Tarif plein : 6€ / Réduit : 5€ / Carte blanche : 4€Réservation conseillée sur le site du cinéma Etudiant, Adulte, Senior

Venez assister cette soirée spéciale organisée par l’OXFAM. Au programme dès 20h : projection du film documentaire « On a marché sur le déert – Parcours d’exil » suivi d’animations, quizz et échanges sur les parcours d’exil de femmes migrantes, leurs situations actuelles et le rôle des citoyens à leurs côtés. Seront présents OXFAM, Coeur d’Exil et l’équipe du film 7ème Clic. Les échanges seront suivis d’un moment convivial au bar du cinéma. OXFAM présentera les résultats de l’arpentage réalisé à Nantes en février. Le film interroge des femmes migrantes en situation d’hébergement précaire dans un gymnase de Paris et les bénévoles qui les soutiennent en cette période. La réservation sur le site du cinéma est conseillée

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://cinemalebonnegarde.com/FR/fiche-film-cinema/MN249N/on-a-marche-sur-le-desert-parcours-d-exil.html



