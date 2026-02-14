Ciné-Débat « On a marché sur le désert – Parcours d’exil », Cinéma Bonne Garde, Nantes

Ciné-Débat « On a marché sur le désert – Parcours d’exil » Lundi 23 février, 20h00 Cinéma Bonne Garde Loire-Atlantique

Tarif plein : 6€ / Réduit : 5€ / Carte blanche : 4€

Venez assister cette soirée spéciale organisée par l’OXFAM. Au programme dès 20h : projection du film documentaire « On a marché sur le déert – Parcours d’exil » suivi d’animations, quizz et échanges sur les parcours d’exil de femmes migrantes, leurs situations actuelles et le rôle des citoyens à leurs côtés. Seront présents OXFAM, Coeur d’Exil et l’équipe du film 7ème Clic. Les échanges seront suivis d’un moment convivial au bar du cinéma.

OXFAM présentera les résultats de l’arpentage réalisé à Nantes en février.

Le film interroge des femmes migrantes en situation d’hébergement précaire dans un gymnase de Paris et les bénévoles qui les soutiennent en cette période.

La réservation sur le site du cinéma est conseillée

Cinéma Bonne Garde 20 rue Frère Louis 44200 NANTES

Taille de l’écran : 4.33m de haut et 9.80m de large – en vélo :

un parking vélo est à votre disposition devant l’entrée du cinéma

deux stations de Naolib vélo en libre service sont localisées à proximité du cinéma : station Pirmil et station Saint Jacques

– en transports en commun (Naolib) :

Tram : L2 et L3 station Pirmil

Chronobus : C4 et C9 arrêt Pirmil

Bus : Lignes 27, 28, 36, 38 arrêt Pirmil Ligne 42 arrêt Saint Jacques

