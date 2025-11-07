Ciné-débat On mange quoi? 21, rue du 11 novembre 1918 Autun

Ciné-débat On mange quoi?

21, rue du 11 novembre 1918 21 Rue du 11 Novembre 1918 Autun Saône-et-Loire

Les questions de souveraineté alimentaire étant depuis toujours au cœur de l’action du CCFD-Terre Solidaire, il semblait pertinent pour l’équipe locale d’Autun de proposer une soirée débat autour d’un film de la sélection du festival ALIMENTERRE.

Le film retenu est On mange quoi ? de Bertrand Delapierre.

Parmi les thèmes qui y sont abordés nous avons la consommation, l’empreinte environnementale, la restauration collective, la santé publique et les initiatives collectives.

La projection sera suivie d’une table ronde en présence des Ateliers Nomades pour parler de la Sécurité Sociale de l’Alimentation et d’un représentant de la Communauté de Communes.

Pour ceux qui le souhaitent la soirée se poursuivra par le partage d’un repas tiré du sac. .

