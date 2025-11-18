Ciné débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Palais des Congrès Rochefort

Ciné débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-11-18 19:30:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

2025-11-18

Ciné-débat organisé dans le cadre du festival AlimenTerre.

Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 06 73 ic.rochefortocean@gmail.com

English : Film discussion: ‘What shall we eat? Ideas for better nutrition tomorrow’

Film screening and discussion organised as part of the AlimenTerre festival.

German : Filmdiskussion „Was essen wir? Ideen für eine bessere Ernährung von morgen“

Filmvorführung mit anschließender Diskussion im Rahmen des Festivals AlimenTerre.

Italiano :

Film-dibattito organizzato nell’ambito del festival AlimenTerre.

Espanol :

Cine-debate organizado en el marco del festival AlimenTerre.

