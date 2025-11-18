Ciné débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Palais des Congrès Rochefort
Ciné débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Palais des Congrès Rochefort mardi 18 novembre 2025.
Ciné débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain
Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-18 19:30:00
fin : 2025-11-18 22:00:00
2025-11-18
Ciné-débat organisé dans le cadre du festival AlimenTerre.
Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 32 06 73 ic.rochefortocean@gmail.com
English : Film discussion: ‘What shall we eat? Ideas for better nutrition tomorrow’
Film screening and discussion organised as part of the AlimenTerre festival.
German : Filmdiskussion „Was essen wir? Ideen für eine bessere Ernährung von morgen“
Filmvorführung mit anschließender Diskussion im Rahmen des Festivals AlimenTerre.
Italiano :
Film-dibattito organizzato nell’ambito del festival AlimenTerre.
Espanol :
Cine-debate organizado en el marco del festival AlimenTerre.
