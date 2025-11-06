Ciné-débat « On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain ? » Théâtre de Saint-Dizier Saint-Dizier

Ciné-débat « On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain ? » Jeudi 6 novembre, 18h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée libre

Dans le cadre du Festival ALIMENTERRE, participez à un ciné-débat autour du film On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain ? réalisé par Bertrand Delapierre.

Notre manière de manger a profondément changé : plus variée, plus rapide, mais aussi plus lourde pour la planète. L’alimentation représente aujourd’hui un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Ce film invite à repenser nos assiettes et à imaginer d’autres façons de nourrir l’humanité sans épuiser nos ressources.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Projection du film On mange quoi ? suivie d’un débat sur nos modes d’alimentation et leurs impacts. Réfléchissons ensemble à comment mieux nourrir demain.