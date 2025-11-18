Ciné-débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain Cinéma Citéa Toul

Ciné-débat On mange quoi ? Des idées pour mieux se nourrir demain

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul

Début : Mardi Mardi 2025-11-18 19:45:00

Qu’est-ce qu’on mange ? Cette question nous nous la posons depuis … depuis toujours en fait. Se nourrir, nourrir ses enfants, c’est la première des priorités. Pendant des siècles, nos modes d’alimentation n’ont pas beaucoup évolué. Mais ces 50 dernières années, notre façon de manger a été totalement bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides. Or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser nos menus pour changer notre empreinte environnementale.

Et pour cela, pas la peine de sacrifier le goût et de renoncer au plaisir de manger !

Partout en France, Thomas Sotto part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées parfois toutes simples, parfois extraordinaires, pour continuer à nous nourrir en réduisant fortement notre impact. Familles confrontées au casse-tête du menu quotidien, restaurants et chefs qui repensent la portée de nos repas, sportifs et sportives, agriculteurs et agricultrices, entreprises industrielles décidés à combattre les idées reçues on peut toutes et tous agir, quel que soit l’endroit où nous vivons, quel que soit notre pouvoir d’achat et surtout, quels que soient nos goûts !

Dans le cadre du festival ALIMENTERRETout public

Cinéma Citéa 12 rue de Rigny Toul 54200 +33 3 83 64 69 41 citea@mairie-toul.fr

English :

What do we eat? It’s a question we’ve been asking ourselves for … well, for ever. Feeding ourselves and our children is our top priority. For centuries, our eating habits haven’t changed much. But over the last 50 years, the way we eat has been totally transformed. Our meals have become more varied, more accessible and faster. But this opulence comes at a price: food alone accounts for a quarter of our greenhouse gas emissions. We urgently need to rethink our menus to change our environmental footprint.

And to do so, there’s no need to sacrifice taste or give up the pleasure of eating!

All over France, Thomas Sotto sets out to meet the men and women who have ideas some simple, some extraordinary for continuing to feed us while greatly reducing our impact. Families faced with the headache of the daily menu, restaurants and chefs who are rethinking the scope of our meals, sportsmen and women, farmers and industrial companies determined to combat preconceived ideas: we can all take action, wherever we live, whatever our purchasing power, and above all, whatever our tastes!

As part of the ALIMENTERRE festival

German :

Was essen wir eigentlich? Diese Frage stellen wir uns seit … eigentlich schon immer. Sich selbst und seine Kinder zu ernähren ist die oberste Priorität. Jahrhundertelang haben sich unsere Essgewohnheiten nicht sehr verändert. Doch in den letzten 50 Jahren hat sich unsere Art zu essen völlig verändert. Unsere Mahlzeiten sind vielfältiger, zugänglicher und schneller geworden. Doch diese Opulenz des Essens hat ihren Preis: Allein die Ernährung ist für ein Viertel unserer Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wir müssen dringend unsere Speisepläne überdenken, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verändern.

Und dafür müssen wir nicht den Geschmack opfern und auf die Freude am Essen verzichten!

Überall in Frankreich macht sich Thomas Sotto auf den Weg, um Menschen zu treffen, die manchmal ganz einfache, manchmal außergewöhnliche Ideen haben, um uns weiterhin zu ernähren und dabei unseren Einfluss auf die Umwelt zu verringern. Familien, die vor dem Rätsel des täglichen Speiseplans stehen, Restaurants und Köche, die den Umfang unserer Mahlzeiten überdenken, Sportlerinnen und Sportler, Landwirte und Landwirtinnen, Industrieunternehmen, die entschlossen sind, gegen vorgefasste Meinungen anzukämpfen: Wir alle können etwas tun, unabhängig davon, wo wir leben, wie viel Geld wir haben und vor allem, was wir schmecken!

Im Rahmen des Festivals ALIMENTERRE

Italiano :

Cosa mangiamo? Ci poniamo questa domanda da… beh, da sempre. Nutrire noi stessi e i nostri figli è la nostra priorità numero uno. Per secoli, il modo in cui mangiamo non è cambiato molto. Ma negli ultimi 50 anni il nostro modo di mangiare è cambiato completamente. I nostri pasti sono diventati più vari, più accessibili e più veloci. Ma questa opulenza ha un prezzo: il cibo da solo è responsabile di un quarto delle nostre emissioni di gas serra. È urgente ripensare i nostri menu per modificare la nostra impronta ambientale.

E per farlo, non c’è motivo di sacrificare il gusto o di rinunciare al piacere di mangiare!

In tutta la Francia, Thomas Sotto incontra uomini e donne che hanno idee alcune semplici, altre straordinarie per continuare a nutrirci riducendo notevolmente il nostro impatto. Famiglie alle prese con il mal di testa del menù quotidiano, ristoranti e chef che ripensano la portata dei nostri pasti, sportivi, agricoltori e aziende industriali decisi a combattere i preconcetti: tutti possiamo agire, ovunque viviamo, qualunque sia il nostro potere d’acquisto e, soprattutto, qualunque siano i nostri gusti!

Nell’ambito del festival ALIMENTERRE

Espanol :

¿Qué comemos? Llevamos haciéndonos esa pregunta desde… bueno, desde siempre. Alimentarnos y alimentar a nuestros hijos es nuestra prioridad número uno. Durante siglos, nuestra forma de comer no ha cambiado mucho. Pero en los últimos 50 años ha cambiado por completo. Nuestras comidas son ahora más variadas, más accesibles y más rápidas. Pero esta opulencia tiene un precio: sólo la alimentación es responsable de una cuarta parte de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que replantearnos urgentemente nuestros menús para cambiar nuestra huella medioambiental.

Y para ello, ¡no tiene sentido sacrificar el sabor ni renunciar al placer de comer!

Por toda Francia, Thomas Sotto va al encuentro de hombres y mujeres que tienen ideas -algunas sencillas, otras extraordinarias- para seguir alimentándonos reduciendo en gran medida nuestro impacto. Familias enfrentadas al quebradero de cabeza del menú diario, restaurantes y chefs que se replantean el alcance de nuestras comidas, deportistas, agricultores y empresas industriales decididos a combatir las ideas preconcebidas: todos podemos actuar, vivamos donde vivamos, sea cual sea nuestro poder adquisitivo y, sobre todo, sean cuales sean nuestros gustos

En el marco del festival ALIMENTERRE

