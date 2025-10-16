Ciné-débat On mange quoi ? Abbaye Montivilliers

Ciné-débat On mange quoi ?

Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-10-16 18:30:00

Qu’est-ce qu’on mange ? Cette question nous nous la posons depuis… Depuis toujours en fait. Se nourrir, nourrir ses enfants, c’est la première des priorités. Ces 50 dernières années, notre façon de manger a été totalement bouleversée. Nos repas sont devenus plus variés, plus accessibles, plus rapides.

Or cette opulence alimentaire a un prix à elle seule, l’alimentation représente un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Il est urgent de repenser nos menus pour changer notre empreinte environnementale.

Et pour cela, pas la peine de sacrifier le goût et de renoncer au plaisir de manger !

Partout en France, Thomas SOTTO part à la rencontre de celles et ceux qui ont des idées parfois toutes simples, parfois extraordinaires, pour continuer à nous nourrir en réduisant fortement notre impact.

Film de Lucien TV/Balles Neuves

Dans le cadre du Festival Alimenterre

Avec Horizons Solidaires et Artisans du Monde

Tout public

Réservation obligatoire .

Abbaye 28 Place François Mitterrand Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58

