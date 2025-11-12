Ciné-débat : « On vous croit » Cinéma le Concorde Nantes

Ciné-débat : « On vous croit » Cinéma le Concorde Nantes mercredi 12 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-12 20:30 –

Gratuit : non De 4,70 € à 7,70 € Tout public

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?Séance suivie d’un échange avec Sandrine Mansour (Planning Familial 44), Willy Gibert (CIDFF44), Catherine Vignaud (SFLA) et des membres du collectif Enfantiste 44.

Cinéma le Concorde Nantes 44100

