Ciné-débat : « On vous croit » Cinéma le Concorde Nantes

Ciné-débat : « On vous croit » Mercredi 12 novembre, 20h30 Cinéma le Concorde Loire-Atlantique

De 4,70 € à 7,70 €

Aujourd’hui, Alice se retrouve devant un juge et n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit défendre ses enfants, dont la garde est remise en cause. Pourra-t-elle les protéger de leur père avant qu’il ne soit trop tard ?

Séance suivie d’un échange avec Sandrine Mansour (Planning Familial 44), Willy Gibert (CIDFF44), Catherine Vignaud (SFLA) et des membres du collectif Enfantiste 44.

Cinéma le Concorde 79 boulevard de l'Egalité, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire

Projection du film d’Arnaud Dufeys et Charlotte Devillers, suivie d’un débat. nantes nantes métropole