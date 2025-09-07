Ciné-débat Oppenheimer Salle Henri Le Clouzot La Crèche

Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

À l’occasion des 80 ans du bombardement d’Hiroshima, le cinéma Clouzot propose une séance spéciale de Oppenheimer, le film événement retraçant le parcours de J. Robert Oppenheimer, figure centrale du projet Manhattan et père de la bombe atomique.

Cette projection s’inscrit dans le cadre du cycle Ciné Mémoire, qui interroge notre rapport à l’Histoire à travers le cinéma.

Elle sera suivie d’un temps d’échange animé par l’ADANE, autour des enjeux historiques, éthiques et mémoriels soulevés par le film.

Une exposition photographique consacrée à Hiroshima sera également visible dans le hall du cinéma.

Un moment fort, entre mémoire, cinéma et réflexion. .

Salle Henri Le Clouzot Place du Champ de Foire La Crèche 79260 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 07 94 cinema@ville-lacreche.fr

