Ciné-Débat organisé par la Loge Progrès et Fraternité de Sainte-Foy-La-Grande Salle Clarisse Brian-Reclus Sainte-Foy-la-Grande

Ciné-Débat organisé par la Loge Progrès et Fraternité de Sainte-Foy-La-Grande

Salle Clarisse Brian-Reclus 8 rue Jean-Louis Faure Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Ciné-Débat organisé par la Loge Progrès et Fraternité de Sainte-Foy-La-Grande avec la projection du film La Séparation de François HANSS (2005).

À l’occasion de l’anniversaire des 120 ans de la loi du 09 Décembre 1905, dite Loi de séparation de l’Église et de l’État, un ciné-débat est organisé autour du thème En quoi la Laïcité est-elle indispensable pour garantir nos libertés fondamentales?

La projection sera suivie d’un débat animé par un professeur d’Histoire Géographie, référent Laïcité de l’Éducation Nationale.

Verre de l’amitié à l’issue.

Exposition de 16 panneaux sur la Laïcité des origines à aujourd’hui par la commission permanente laïcité du Grand Orient de France.

Pour des raisons d’accueil, l’inscription est conseillée sur ven.prog.frat@gmail.com .

ven.prog.frat@gmail.com

