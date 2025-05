Ciné-débat organisé par l’accociation Citoyen18ENR – Bourges, 21 mai 2025 18:15, Bourges.

Cher

Ciné-débat organisé par l’accociation Citoyen18ENR Allée René Ménard Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-21 18:15:00

fin : 2025-05-21 19:30:00

Date(s) :

2025-05-21

Dans le cadre de la semaine « Faites de l’Écologie », l’association locale Citoyen18ENR vous convie à un ciné-débat.

Au programme projection du film « Les Voleurs de Feu » de Brigitte Chevet, suivi d’un temps de débat avec le public animé par Citoyen18ENR et l’association nationale Energie Partagée.

Découvrez comment naissent les projets citoyens d’énergie renouvelable et comment vous pouvez y prendre part ! .

Allée René Ménard

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire citoyens18.enr@gmail.com

English :

As part of the « Faites de l’Écologie » week, local association Citoyen18ENR invites you to a film-debate.

German :

Im Rahmen der Woche « Faites de l’Écologie » lädt der lokale Verein Citoyen18ENR Sie zu einer Filmdebatte ein.

Italiano :

Nell’ambito della settimana « Faites de l’Écologie », l’associazione locale Citoyen18ENR vi invita a un film-dibattito.

Espanol :

En el marco de la semana « Faites de l’Écologie », la asociación local Citoyen18ENR le invita a un cine-debate.

L’événement Ciné-débat organisé par l’accociation Citoyen18ENR Bourges a été mis à jour le 2025-05-13 par OT BOURGES