CINÉ-DÉBAT Orwell 2+2=5 Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

CINÉ-DÉBAT Orwell 2+2=5

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04 23:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Groupe local Amnesty International de Morlaix animera le ciné débat autour du film de Raoul Peck Orwell 2+2=5 Le débat sera ouvert sous le titre Pouvons-nous dire Je suis Orwell ? . Une présentation du travail du réalisateur ouvrira le débat qui en suite proposera des rendez vous de réflexion et d’action sur la question “Suis je Orwell ?” autour d’une part d’autres acteurs de la responsabilité démocratique tels que Kroptokine, Thoreau, ou Chomsky, et d’autre part sur la relation des droits humains avec l’ONU, la conférence de RIO, la COP et la question de l’éducation aux droits humains dans ses dimensions quotidiennes et locales. Au plaisir de vous y retrouver !

SYNOPSIS

1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984.

ORWELL 2+2=5 plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son œuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef-d’œuvre dystopique le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui. .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English : CINÉ-DÉBAT Orwell 2+2=5

L’événement CINÉ-DÉBAT Orwell 2+2=5 Morlaix a été mis à jour le 2026-03-26 par OT BAIE DE MORLAIX