Ciné-Débat Où sont passées les lucioles ? Obernai

Ciné-Débat Où sont passées les lucioles ?

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11 22:30:00

2025-10-11

Dans le cadre du Jour de la Nuit, une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse en France, 13e sens s’associe à Nature & Vie pour vous proposer un ciné-débat sur le documentaire Où sont passées les lucioles ?* de Corentin Kimenau.

A l’issue de la séance, un débat sera animé par l’association Nature & Vie.

Avril 2020. Alors qu’environs 3 milliards d’êtres humains sont confinés, des lampadaires restent allumés et éclairent des rues vides en consommant de l’énergie. Où sont passées les lucioles pose la question de l’impact de la pollution lumineuse sur l’environnement, sur l’être humain et sur sa capacité à rêver. Est-il possible d’éclairer plus intelligemment sans avoir besoin d’éteindre et de revenir à l’âge de pierre. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 cinema@13esens.com

English :

As part of Jour de la Nuit, a campaign to raise awareness of light pollution in France, 13th Sense has teamed up with Nature & Vie to bring you a film-debate on the documentary ‘Où sont passées les lucioles’* by Corentin Kimenau.

After the screening, a discussion will be led by Nature & Vie.

German :

Im Rahmen des Tags der Nacht, einer Aktion zur Sensibilisierung für die Lichtverschmutzung in Frankreich, bietet 13e sens in Zusammenarbeit mit Nature & Vie eine Filmdebatte über den Dokumentarfilm ‘Où sont passées les lucioles?* von Corentin Kimenau an.

Im Anschluss an die Vorstellung findet eine von der Organisation Nature & Vie moderierte Debatte statt.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata della Notte, una campagna di sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso in Francia, 13e sens collabora con Nature & Vie per proporre un film-dibattito sul documentario Où sont passées les lucioles * di Corentin Kimenau.

Dopo la proiezione, un dibattito sarà condotto da Nature & Vie.

Espanol :

En el marco del Día de la Noche, campaña de sensibilización sobre la contaminación lumínica en Francia, 13e sens se asocia con Nature & Vie para ofrecerle un cine-debate sobre el documental Où sont passées les lucioles *, de Corentin Kimenau.

Tras la proyección, Nature & Vie organizará un debate.

