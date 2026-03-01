Ciné-débat Palestine 36 Cinéma Le Sélect Granville
Ciné-débat Palestine 36 Cinéma Le Sélect Granville lundi 23 mars 2026.
Ciné-débat Palestine 36
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-23 20:00:00
fin : 2026-03-23 23:00:00
Date(s) :
2026-03-23
Rendez-vous Lundi 23 mars à 20h00
Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique.
Avec Jeremy Irons, Hiam Abbass, Kamel El Basha.
Séance en partenariat avec l’association France Palestine Solidarité. .
Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com
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English : Ciné-débat Palestine 36
L’événement Ciné-débat Palestine 36 Granville a été mis à jour le 2026-03-11 par OTGTM BIT Granville