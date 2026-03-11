Ciné-débat Palestine 36 Pl. de la Libération La Réole

Ciné-débat Palestine 36

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole Gironde

Tarif : 5.8 – 5.8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-27

Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique. Séance suivie d’un débat animé par le Collectif sud Gironde pour la paix entre Palestiniens et Israéliens et par l’association Education avec Gaza 33. .

Pl. de la Libération Cinéma Rex La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 02 60 contact@cinerex-lareole.com

