Ciné-débat parents-grands-parents Villefranche-de-Rouergue
4 rue Belle Isle Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-30
fin : 2025-09-30
Date(s) :
2025-09-30
Les émotions de l’enfant.
4 rue Belle Isle Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 52 56 10 88 laconciergedanslescalier@gmail.com
English :
Children’s emotions.
German :
Die Emotionen des Kindes.
Italiano :
Le emozioni dei bambini.
Espanol :
Las emociones de los niños.
