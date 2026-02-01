Ciné-Débat Paysans du Ciel à la Terre

rue Athic Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:30:00

Date(s) :

2026-02-13

13e sens et Nature & Vie vous proposent un ciné-débat sur le documentaire PAYSANS DU CIEL A LA TERRE de Hervé Payen. A l’issue de la séance, un débat sera animé par l’association Nature & Vie.

13e sens et l’association Nature & Vie, Barr et environs vous proposent le documentaire PAYSANS DU CIEL A LA TERRE de Hervé Payen.

A l’issue de la séance, un débat sera animé par l’association Nature & Vie.

Un film enquête entre ciel et terre au cœur des Hauts-de-France pour rencontrer des agriculteurs qui cherchent, chacun à leur façon, à travailler avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit les hommes. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

13th Sense and Nature & Vie invite you to a film-debate on the documentary PAYSANS DU CIEL A LA TERRE by Hervé Payen. After the screening, a discussion will be led by Nature & Vie.

L’événement Ciné-Débat Paysans du Ciel à la Terre Obernai a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme d’Obernai