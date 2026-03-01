Ciné-débat Pédale rurale Cinéma Le Sélect Granville

Ciné-débat Pédale rurale

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 20:00:00

fin : 2026-03-19 23:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Rendez-vous Jeudi 19 mars à 20h00

Benoît vit en Dordogne, à quelques kilomètres du village où il a grandi. Il a construit son paradis à l’abri des regards, s’est émancipé à sa manière, seul, dans la nature, avec ses couleurs. Il a trouvé ses manières de résister, de s’affranchir des stigmates du passé pour continuer à habiter le territoire de son enfance. Sur le chemin qu’il est parvenu à ouvrir, il reste des ronces qui continuent à le blesser. Alors ensemble on avance, on défriche parce que nos histoires résonnent, parce qu’on s’est trouvé. Et puis, avec les autres queers du coin on décide d’organiser une Pride, parce qu’il est temps de sortir du bois, de prendre l’espace qu’on n’a jamais eu, pour se célébrer, se réparer et enfin ouvrir une voie.

Documentaire de Antoine Vazquez

En partenariat avec l’association Le Refuge pour la protection des jeunes LGBT+ .

Cinéma Le Sélect 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 3 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Ciné-débat Pédale rurale

L’événement Ciné-débat Pédale rurale Granville a été mis à jour le 2026-03-12 par OTGTM BIT Granville