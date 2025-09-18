Ciné débat: Penser la mobilité de demain (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Au programme
L’école des facteurs
La France Cyclabe
Sosuke
Les Roues du possible
Entrée libre .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
