Ciné débat: Penser la mobilité de demain (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Début : 2025-09-18

Au programme

L’école des facteurs

La France Cyclabe

Sosuke

Les Roues du possible

​Entrée libre .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

