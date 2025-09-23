Ciné-débat « Penser l’incertitude – AJAP 2023 » L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême

Ciné-débat « Penser l’incertitude – AJAP 2023 » L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême Angoulême mardi 23 septembre 2025.

Ciné-débat « Penser l’incertitude – AJAP 2023 » Mardi 23 septembre, 18h00 L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême Charente

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-23T18:00:00 – 2025-09-23T20:00:00

Fin : 2025-09-23T18:00:00 – 2025-09-23T20:00:00

Ciné-débat – « Penser l’incertitude » (AJAP 2023)

Organisé par le CAUE de la Charente

En présence du réalisateur Christian Barani et de l’association Archi 16

Tel un voyage à travers la France, ses territoires et ses paysages, ce film dresse le portrait sensible et engagé d’une nouvelle génération d’architectes et de paysagistes lauréat.e.s des AJAP 2023 (Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes).

En immersion sur les chantiers, dans les agences, au cœur des paysages ou des bâtiments qu’ils façonnent, ces jeunes professionnel.le.s témoignent de leur travail et de leurs engagements pour une pratique respectueuse du vivant, une attention portée aux territoires et un désir de faire projet avec les habitant.e.s.

Un film qui interroge nos manières d’habiter le monde, nos responsabilités, et ce que signifie aujourd’hui « prendre soin ».

L’Alpha – Médiathèque de GrandAngoulême 1 Rue Coulomb, 16000 Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine L’Alpha – Médiathèque du GrandAngoulême est un lieu culturel emblématique situé à l’entrée d’Angoulême. Imaginé par l’architecte Françoise Raynaud, le bâtiment en forme de lettre « A » offre une silhouette contemporaine et ouverte sur la ville, avec ses volumes superposés et ses vastes baies vitrées.

Véritable « troisième lieu », L’Alpha propose une expérience unique mêlant lecture, création, détente et rencontres. Ses espaces sont organisés en trois grands « mondes » thématiques : Imaginer, Créer, Comprendre.

La médiathèque accueille tout au long de l’année des expositions, concerts, conférences et ateliers, favorisant le lien entre culture, territoire et innovation. Accessible à tous et pensé pour la mixité des publics, L’Alpha est aussi un lieu d’expérimentations culturelles et sonores, idéal pour accueillir des événements créatifs et immersifs.

Ciné-débat – « Penser l’incertitude » (AJAP 2023)

© image de ville