CINÉ-DÉBAT – « Penser l’incertitude » Cinéma Le Royal Toulon

CINÉ-DÉBAT – « Penser l’incertitude » Cinéma Le Royal Toulon jeudi 16 octobre 2025.

CINÉ-DÉBAT – « Penser l’incertitude » Jeudi 16 octobre, 20h00 Cinéma Le Royal Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T22:00:00

Fin : 2025-10-16T20:00:00 – 2025-10-16T22:00:00

La Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, Architectures En Ligne, Image de Ville et le CAUE Var organisent la projection du film documentaire « Penser l’incertitude » réalisé par Christian Barani.

Tel un voyage à travers la France, le film part à la rencontre des 24 lauréats du concours 2023 des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes. Il dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte. Parcourant les paysages, traversant des chantiers, visitant des bâtiments, ces jeunes professionnels témoignent de leur travail, du sens d’un engagement et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et ceux qui y vivent.

Ce rendez-vous marque le lancement des Journées Nationales de l’Architecture en région SUD, en présence d’architectes lauréats du concours 2023 des Albums des Jeunes Architectes et Paysagistes.

Rendez-vous au cinéma Le Royal, en centre ville de Toulon.

Cinéma Le Royal Toulon Toulon Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

**La Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, Architectures En Ligne, Image de Ville et le CAUE Var** organisent la projection du film documentaire « **Penser l’incertitude** » réalisé par …

©CAUE Var