Ciné-débat Penser l’incertitude Médiathèque Jean Jaurès Nevers
Ciné-débat Penser l’incertitude Médiathèque Jean Jaurès Nevers vendredi 21 novembre 2025.
Ciné-débat Penser l’incertitude
Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21 21:00:00
Date(s) :
2025-11-21
Ciné débat Penser l’incertitude avec la CAUE 58 le vendredi 21 novembre à 19h30 à l’Auditorium de la Médiathèque Jean Jaurès de NEVERS.
En présence d’une architecte de Ejo coopérative, lauréate des AJAP 2023.
En partenariat avec l’ACNE, la ville de Nevers, le Conseil Départemental, Nevers Agglomération, la Médiathèque Jean Jaurès, le CNC, le Ministère de la Culture …
Gratuit. .
Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté caue58@wanadoo.fr
English : Ciné-débat Penser l’incertitude
German : Ciné-débat Penser l’incertitude
Italiano :
Espanol :
L’événement Ciné-débat Penser l’incertitude Nevers a été mis à jour le 2025-11-13 par OT Nevers