Ciné-débat Penser l’incertitude Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Ciné-débat Penser l’incertitude

Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 21:00:00

2025-11-21

Ciné débat Penser l’incertitude avec la CAUE 58 le vendredi 21 novembre à 19h30 à l’Auditorium de la Médiathèque Jean Jaurès de NEVERS.

En présence d’une architecte de Ejo coopérative, lauréate des AJAP 2023.

En partenariat avec l’ACNE, la ville de Nevers, le Conseil Départemental, Nevers Agglomération, la Médiathèque Jean Jaurès, le CNC, le Ministère de la Culture …

Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté caue58@wanadoo.fr

