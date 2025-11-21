Ciné débat Penser l’incertitude Auditorium, Médiathèque Jean Jaurès Nevers

Ciné débat Penser l’incertitude

Auditorium, Médiathèque Jean Jaurès 17 Rue Jean Jaurès Nevers Nièvre

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

2025-11-21

A l’occasion du Mois du doc 2025, le CAUE de la Nièvre organise, en partenariat avec l’ACNE et la médiathèque Jean Jaurès, la projection du film de Christian Barani Penser l’incertitude le vendredi 21 novembre à 19h30 à l’auditorium de la médiathèque Jean Jaurès de Nevers.

Le débat qui suivra la projection sera animé par Guillaume Wittmann, architecte de Ejo Coopérative, lauréate des Albums des jeunes Architectes et Paysagistes 2023.

Synopsis du film Tel un voyage à travers la France, ses territoires et les paysages, le film dresse le portrait d’une nouvelle génération, dévoile ses valeurs communes et les espoirs qu’elle porte.

Parcourant les paysages, traversant les chantiers, visitant des bâtiments, ces jeunes professionnel.le.s témoignent de leur travail, du sens d’un engagement délicat et d’une attention à prendre soin des territoires, de celles et de ceux qui y vivent.

Infos au 03 86 71 66 90 caue58@wanadoo.fr .

