Ciné-débat « Personne n’y comprend rien » Cinéma le 7ème Art Saint-Paul-Trois-Châteaux 23 juin 2025 20:15

Drôme

Ciné-débat « Personne n’y comprend rien » Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Ciné-débat autour des financements libyens de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Projection suivie d’un échange avec l’association citoyenne Anticor, qui lutte contre la corruption en France.

Cinéma le 7ème Art 48 avenue du Général de Gaulle

Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 72 44 mediation.7emeart@gmail.com

English :

Film-debate on the Libyan financing of Nicolas Sarkozy’s presidential campaign. Screening followed by a discussion with the citizens’ association Anticor, which fights corruption in France.

German :

Filmdebatte über die libysche Finanzierung der Präsidentschaftskampagne von Nicolas Sarkozy. Filmvorführung und anschließender Austausch mit der Bürgervereinigung Anticor, die in Frankreich gegen Korruption kämpft.

Italiano :

Film-dibattito sul finanziamento libico della campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy. Proiezione seguita da un dibattito con l’associazione di cittadini Anticor, che combatte la corruzione in Francia.

Espanol :

Película-debate sobre la financiación libia de la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy. Proyección seguida de un debate con la asociación ciudadana Anticor, que lucha contra la corrupción en Francia.

