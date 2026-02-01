Ciné-débat Pomme de la discorde Reichshoffen

Ciné-débat Pomme de la discorde

Le film suit la route du commerce des pommes et de leur production. Il met l’accent sur la dangerosité des pesticides utilisés au Chili et fabriqués en Suisse et établit un parallèle avec la production de pommes d’une coopérative suisse dans le canton de Neuchâtel.

English :

The film follows the route of the apple trade and production. It highlights the dangerous nature of the pesticides used in Chile and manufactured in Switzerland, and draws a parallel with the apple production of a Swiss cooperative in the canton of Neuchâtel.

