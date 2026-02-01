Ciné-débat Pomme de la discorde Reichshoffen
Ciné-débat Pomme de la discorde Reichshoffen jeudi 12 février 2026.
Ciné-débat Pomme de la discorde
12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-02-12 20:00:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Le film suit la route du commerce des pommes et de leur production. Il met l’accent sur la dangerosité des pesticides utilisés au Chili et fabriqués en Suisse et établit un parallèle avec la production de pommes d’une coopérative suisse dans le canton de Neuchâtel.
Le film suit la route du commerce des pommes et de leur production. Il met l’accent sur la dangerosité des pesticides utilisés au Chili et fabriqués en Suisse et établit un parallèle avec la production de pommes d’une coopérative suisse dans le canton de Neuchâtel. .
12 rue du Général Koenig Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The film follows the route of the apple trade and production. It highlights the dangerous nature of the pesticides used in Chile and manufactured in Switzerland, and draws a parallel with the apple production of a Swiss cooperative in the canton of Neuchâtel.
L’événement Ciné-débat Pomme de la discorde Reichshoffen a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme de l’Alsace Verte